Девушка угнала самолет и врезалась в здание в США

В Калифорнии несовершеннолетняя девушка угнала самолет в аэропорту и врезалась на нем в здание, сообщил международный аэропорт города Фресно.
В полицию и управление аэропорта поступили сообщения о том, что 17-летняя девушка перелезла через ограждение, забралась в самолет King Air 200, завела его и начала движение, передает РИА «Новости».
«Самолет затем начал двигаться, поворачивать и врезался в одно из зданий и ограждение на территории аэропорта. Самолет не поднимался в воздух, возгорания также не произошло. Воздушное судно получило значительные повреждения. Никто не пострадал», – сообщили в аэропорту.
Полицейские обнаружили на в кабине экипажа девушку с наушниками пилота на голове.
«Девушка была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета», – добавили в воздушной гавани.
Аэропорт и Федеральное управление гражданской авиации США проводят расследование обстоятельств. «Мотив девушки выясняется, но указаний на какую-либо связь с внутренним терроризмом нет», – заключили в аэропорту.
В 2018 году в американском городе Дженсен двое подростков угнали самолет Cessna с частного аэродрома.
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