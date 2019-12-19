Девушка угнала самолет и врезалась в здание в США

19.12.2019, 13:44, Новости дня

В Калифорнии несовершеннолетняя девушка угнала самолет в аэропорту и врезалась на нем в здание, сообщил международный аэропорт города Фресно.

В полицию и управление аэропорта поступили сообщения о том, что 17-летняя девушка перелезла через ограждение, забралась в самолет King Air 200, завела его и начала движение, передает РИА «Новости».

«Самолет затем начал двигаться, поворачивать и врезался в одно из зданий и ограждение на территории аэропорта. Самолет не поднимался в воздух, возгорания также не произошло. Воздушное судно получило значительные повреждения. Никто не пострадал», – сообщили в аэропорту.

Полицейские обнаружили на в кабине экипажа девушку с наушниками пилота на голове.

«Девушка была дезориентирована и отказалась сотрудничать, когда ее задержали за угон самолета», – добавили в воздушной гавани.

Аэропорт и Федеральное управление гражданской авиации США проводят расследование обстоятельств. «Мотив девушки выясняется, но указаний на какую-либо связь с внутренним терроризмом нет», – заключили в аэропорту.

В 2018 году в американском городе Дженсен двое подростков угнали самолет Cessna с частного аэродрома.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Московский областной суд оставил без изменения приговор израильтянке Нааме Иссахар – 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков. В апреле Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево: она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив, в ее багаже нашли 9,6 граммов гашиша. Девушка признала, что наркотик действительно был в багаже, но не признала обвинение […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика