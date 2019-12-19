Путин прокомментировал интеграцию РФ и Белоруссии

19.12.2019, 13:44, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о союзном государстве РФ и Белоруссии.

«То, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад. И определенные достижения есть, но решения, которые в своей время были приняты о создании союзного государства, на 90% не реализованы. Много сделано в рамках евразийского экономического союза. В чем-то, в сфере экономики, интеграция в рамках ЕврАЗЭС лучше, чем в рамках союзного государства. Что касается поставок газа и нефти – Россия продает ресурсы в Минск все без пошлин. Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии. В четыре раза отличаются цены на газ для Белоруссии и стран ЕС», – сказал Путин. 

«Мы дотируем цены на газ в некоторых регионах, в том числе это касается Смоленской области, граничащей с Белоруссией. Это самый дотируемый регион. И если будем дотировать еще и все для Белоруссии – это странно», – отметил президент.

Однако он признал, что это можно сделать, только нужно другое законодательство в рамках союзного государства. Это огромная работа. Ее можно выполнить только в том случае, если есть желание. У российской стороны оно есть», – сказал президент России.



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