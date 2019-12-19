Россия и Британия восстанавливают межпарламентские связи

В Москву прибыли члены палаты лордов Джон Десмонд Уэверли,

Десмонд Брауни и Ричард Балфи. Это первая встреча депутатов Госдумы и

представителей британского парламента, отметил Володин. «Будет больше

понимания друг о друге, и мы можем говорить о развитии отношений», – сказал

спикер нижней палаты.

Разговор между парламентариями состоялся открытый, сказал

Володин. «Его можно считать началом межпарламентского диалога», —

подчеркнул спикер Госдумы.

Участники встречи договорились продолжать контакты в рамках

ПАСЕ и других структур, а также защищать историческую память о Второй мировой

войне. Законодатели не исключили проведения конференции с участием европейских

парламентариев.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в

деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с

зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и

конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в

межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений

нынешнего депутатского корпуса.

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