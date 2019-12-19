Россия и Британия восстанавливают межпарламентские связи

19.12.2019, 13:42, Разное

В Москву прибыли члены палаты лордов Джон Десмонд Уэверли,
Десмонд Брауни и Ричард Балфи. Это первая встреча депутатов Госдумы и
представителей британского парламента, отметил Володин. «Будет больше
понимания друг о друге, и мы можем говорить о развитии отношений», – сказал
спикер нижней палаты.

Разговор между парламентариями состоялся открытый, сказал
Володин. «Его можно считать началом межпарламентского диалога», —
подчеркнул спикер Госдумы.

Участники встречи договорились продолжать контакты в рамках
ПАСЕ и других структур, а также защищать историческую память о Второй мировой
войне. Законодатели не исключили проведения конференции с участием европейских
парламентариев.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в
деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с
зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и
конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в
межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений
нынешнего депутатского корпуса.



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