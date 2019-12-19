Сборная Украины по футболу завершила год в топ-25 рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте последний раз в 2019 году обновила рейтинг мировых сборных, Украина входит в топ-25 лучших команд планеты.
По сравнению с прошлой версией рейтинга команда Андрея Шевченко не изменила свою позицию и находится на 24-м месте.
Первую строчку рейтинга занимает сборная Бельгии, вторая – Франция, третьей идет Бразилия.
Соперники Украины на чемпионате Европы 2020 года, сборные Нидерландов и Австрии, находятся на 14-й и 26-й позициях соответственно.
В 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за календарный год. Подопечные Шевченко одержали семь побед и трижды сыграли вничью.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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