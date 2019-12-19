Путин: решение отстранить Россию от Олимпиад – политическое и сделано для «зачистки» российских спортсменов-лидеров

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах (включая юношеские и паралимпиады) и всех чемпионатах мира. По решению WADA российские спортсмены, которые все-таки будут допущены к Олимпиаде, не смогут выступать под российским флагом и в российской форме, а в случае, если они победят, вместо российского гимна на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн. Причиной отстранения стал продолжающийся скандал с допинг-пробами российских спортсменов и манипуляциями с базой данных допинговых проб.

По словам Путина, решение об отстранении российских спортсменов от соревнований «не соответствует здравому смыслу и праву» и «противоречит Олимпийской хартии».

«Нас за то же самое наказывают еще раз. Такого никогда не было!» – возмущенно заявил он.

Также Путин заявил, что «любое наказание для уличенных в допинге спортсменов должно быть индивидуальным». «Если кто-то в чем-то уличен – надо наказывать. Но у нас большинство спортсменов «чистые», – заверил он. – Не должна команда страны выступать под олимпийским флагом, если нет претензий к ее действующему олимпийскому комитету. А их нет!»

Путин также предположил, что решение WADA может быть «политическим» и могло быть принято для того, чтобы ударить по тем российским спортсменам, которые занимают лидирующие позиции в отдельных видах спорта.

«Наши девочки в фигурном катании четыре оборота прыгают: никто почти в мире этого не делает. Вот и решили девочек зачистить», – предположил он.

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Главная причина отстранения России – допинговый скандал, связанный с подделкой допинг-проб российских участников Олимпиады в Сочи и спортсменов, которые принимали участие в других соревнованиях в России. WADA обвиняет российские власти в масштабном нарушении мировых антидопинговых правил: допинг-пробы 12 из 44 российских медалистов Олимпийских игр 2014 года в Сочи были вскрыты, а пробы шести российских паралимпийцев оказались подделками. Всего же независимая комиссия обнаружила вероятную подмену допинг-проб у 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи. Российские власти эти обвинения отрицают.

В 2018 году эксперты WADA предприняли масштабную перепроверку базы данных допинговых проб Московской антидопинговой лаборатории и снова обнаружили в базе российского агентства «следы постороннего вмешательства», то есть подмены «тысяч» допинг-проб. Внятного объяснения, что произошло с базой и кто и когда подменил образцы, российские власти снова дать не смогли.

За использование допинга в Сочи российская паралимпийская сборная действительно уже была отстранена от участия в последней летней Олимпиаде в Бразилии, а многие спортсмены из основной сборной также не были допущены до соревнований и лишены уже завоеванных медалей. На следующей зимней Олимпиаде в корейском Пхёнчхане в 2018 году российские спортсмены также выступали под нейтральным флагом​. Но эти меры ни к чему не привели: манипуляции с российскими допинг-пробами продолжились, и только после этого Всемирное антидопинговое агентство приняло решение о новом отстранении российских спортсменов от Олимпиад.

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