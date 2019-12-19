Путин назвал Кадырова «героем труда» и сказал, что «указов о присвоении звания Героя России просто так не подписывает»

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в крайне комплиментарных выражениях описал деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и заявил, что тот заслуживает звания не только Героя России, но и «героя труда» (второе по значимости здание в эпоху СССР).

«Когда я познакомился с его отцом (Ахматом Кадыровым), он пришел сам. Он не пришел сдаваться, он пришел выстраивать отношения, — заявил Путин. — Он мне тогда сказал: «Мы думали, что нам с исламскими странами будет лучше, но они начали подчинять нас себе. Поэтому нам с Россией лучше. Там всегда с уважением относились к нашей религии и традициям».

«Ахмат Кадыров погиб от рук террористов за чечню, чеченский народ и за Россию, — подчеркнул Путин. — Я до сих пор не могу себе простить: он был у меня незадолго до этого, и я не хотел отпускать его на эти празднования».

«Его сын (Рамзан Кадыров) до сих пор подвергается ежедневно опасности, до сих пор ежедневно принимает участие в боевых операциях. Я ему запретил это делать, но не остановил: он все равно под пули лезет», — описал Путин нынешнего главу Чечни и его деятельность.

«Я указов о присвоении звания Героя России просто так не подписываю, — подчеркнул Путин. — Рамзану Кадырову можно было бы еще и героя труда дать, но он молодой еще, подождет. Посмотрите на Грозный: он вырос как Сталинград после Сталинградской битвы».

Вопрос о звании Героя России поднял на встрече с Путиным кинорежиссер Александр Сокуров в начале декабря на заседании Совета по правам человека. Сокуров заявил, что нужно переосмыслить статус этого звания в России, так как его в частности носят воевавшие с Россией чеченцы. Ахмат Кадыров во время чеченской войны был муфтием непризнанной Ичкерии и принимал участие в боевых действиях на стороне сепаратистов, но перешел на сторону России. Он получил звание Героя России посмертно, после того, как был убит утром 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы: на центральной трибуне стадиона сработало взрывное устройство. Кадыров-младший получил звание Героя России в том же, 2004 году, когда встал во главе республики после смерти своего отца.

Кадыров заявил, что слова Сокурова о его награде являются «неприкрыто националистическими».

Российские и западные правозащитники обвиняют Кадырова в том, что во время его правления в республике сформировалась автократия и широко распространились грубые нарушения прав человека: преследование геев, критиков Кадырова и его приближенных, похищения людей и внесудебные убийства. Госдепартамент США недавно отметил, что российское правительство «не предпринимает адекватных шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности».

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