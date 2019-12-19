Фото повзрослевших отпрысков Миддлтон утекло в Сеть

Знаменитая
чета по традиции рассылает
рождественские открытки с теплыми посланиями своим друзьям, родственникам
и активистам опекаемых ими фондов. Одними из первых посланий от
монаршей семьи Великобритании получили кадеты Королевских ВВС. Они-то и разместили кадр в Twitter.
Позднее ветеран Королевских ВВС – коммандер
Дон Маккафферти, разместивший фото, раскаялся в содеянном. Ведь из-за него
произошла преждевременная утечка снимка. Открытка
была подписана лично Кейт Миддлтон, сообщает People.
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Последнее: Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG. Источник: Colonel Cassad
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