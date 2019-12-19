Фото повзрослевших отпрысков Миддлтон утекло в Сеть

Знаменитая

чета по традиции рассылает

рождественские открытки с теплыми посланиями своим друзьям, родственникам

и активистам опекаемых ими фондов. Одними из первых посланий от

монаршей семьи Великобритании получили кадеты Королевских ВВС. Они-то и разместили кадр в Twitter.

Позднее ветеран Королевских ВВС – коммандер

Дон Маккафферти, разместивший фото, раскаялся в содеянном. Ведь из-за него

произошла преждевременная утечка снимка. Открытка

была подписана лично Кейт Миддлтон, сообщает People.

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