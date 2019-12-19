Подруга сообщила детали романа 77-летней Ангелины Вовк и молодого любовника

«О свадьбе речь пока не идет! – заверил «Дни.ру» Михаил. – Я сделал предложение, Ангелина же не спешит с ответом. – Мы давно знакомы. Я холост, она тоже уже дважды не замужем».

Напомним, что первым мужем «тети Лины» был диктор Центрального телевидения, однокурсник по ГИТИСу Геннадий Чертов. Их брак продлился шестнадцать лет, с 1966 по 1982 год. Второй муж – Индржих Гец, художник чешской киностудии «Баррандов», архитектор. Супруги жили в разных странах: Вовк – в России, а Индржих – в Чехословакии. Брак существовал тринадцать лет, с 1982 по 1995 годы.

Сама Ангелина Вовк на звонки не отвечает. Зато ее директор Светлана Торгало поделилась интимными подробностями. «Публично Михаил сказал о своем предложении недавно, на вручении премии «Кинорепортер», – сообщила Светлана. – Но помолвки еще не было. Так что не знаю, чем все обернется. Но они оба – очень достойные люди. Михаил – человек грамотный, эрудированный, с ним интересно».

Интересно, что Вовк и Куницын часто вместе посещают светские рауты, премии, премьеры. Но слух о том, что у них близкие отношения, стал распространяться только теперь.

Если же дело дойдет до венца, то все с утроенной силой будут говорит о 27-летней разнице в возрасте. Стоит заметить, что Алла Пугачева тоже старше Максима Галкина на 27 лет….

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