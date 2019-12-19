Блогер Валерия Чикалина: «Новое шоу Яны Рудковской положительно влияет на психику ее сына Саши»

19.12.2019, 13:31, Разное

Новое реалити-шоу Яны Рудковской подверглось критике из-за участия в нем ее сына. Однако, как считает блогер Валерия Чикалина, это положительно влияет на психику Саши Плющенко.
После выхода уже первых эпизодов программы нашлось немало критиков появления в кадре сына Рудковской. По мнению некоторых комментаторов, реалити о буднях звездного семейства может пагубно сказаться на воспитании мальчика. Ведь он, по сути, растет под прицелом камер операторов.

Стоит отметить, что ребенок уже высказывался против своего участия в шоу. Безусловно, ему намного интереснее играть и проводить время по собственному рассуждению. Однако родители решили, что сын также должен быть в кадре семейного реалити.

Свое мнение относительно данной ситуации высказала известная сетевая журналистка Валерия Чикалина. По ее словам, выставление напоказ собственной жизни свидетельствует об искреннем желании селебрити делиться с поклонниками радостями и невзгодами, либо о стремлении в очередной раз пропиариться и заработать как славу, так и материальную выгоду.

Чекалина не высказалась относительно того, что же мотивировало семью Рудковской на участие в шоу, однако она уверена, что оно не окажет негативного влияния на ее ребенка. Это укрепит его психику и поможет в будущем лучше адаптироваться к различным обстоятельствам и повышенному вниманию общества. Таким образом, Саша Плющенко благодаря новому шоу станет более сильной и гибкой личностью.



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