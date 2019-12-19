«Когда это все закончится, мы тебя амнистируем». Цимбалюк пообщался с журналистами из террористической «ДНР»

19.12.2019, 13:31, Новости дня

Цимбалюк пообщался с представителем «Первого республиканского канала ДНР» Сергеем Карпием и журналисткой донецкого телеканала «Юнион» Аленой Морозовой.

Сегодня в Москве приходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. 

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Видео: Роман Цимбалюк / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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