В преддверии новогодних праздников Сергей Безруков презентовал новый клип на песню «Трудный день». Исполнил он ее вместе со своей группой «Крестный отец». В клипе отображается несколько дней из жизни актера.

Безруков впервые поделился личными моментами повседневной жизни. Показал, как добирается до работы, съемочную площадку, театральное закулисье, гримерку. Дома его всегда ждет любящая жена и дети. В видеоролике видно как, артист проводит время с трехлетней дочерью Марией и годовалым сыном Степаном. Актер поделился впечатлениями об уходящем годе, сказав что он был тяжелым, но насыщенным, включая съемки в интересных проектах с замечательными режиссерами и партнерами по работе. Из клипа видно, что у Безрукова сумасшедший график. Семья заряжает его энергией и вдохновляет на новые подвиги. По словам актера, карьера и работа – это все проходящая суета. А вот то, что его ждут дома – главное в жизни. Счастье – когда видишь улыбки жены и детей, знаешь, что у них все хорошо.

До выхода этого клипа лицо годовалого сына Сергея Безрукова практически никто не видел. Для малыша это тоже дебют, ведь в видеоклипе есть несколько кадров, где хорошо видно Степана.

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