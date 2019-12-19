Путин назвал возможность однополярного мира иллюзией

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об отношениях РФ и Китая, заявил, что возможность однополярного мира является иллюзией, которая появилась после крушения СССР.
«Однополярного мира уже не существует. После крушения СССР возникла иллюзия, что он может существовать, но это была только иллюзия, я всегда об этом говорил», – сообщил Путин.
Он добавил, что многополярность мира – это производная от экономических отношений, объяснив, что после Второй мировой войны доля США в общемировом ВВП составляла более 50%. Однако сейчас ВВП Китая уже превышает ВВП США в мире.
«По паритету покупательской способности Китай тоже выше. Не может мир быть однополярным с центром, откуда весь мир управляется. Но в этом велика роль отношений РФ и Китая. Будем укреплять эти отношения. Это пойдет на пользу всем», – сообщил Путин.
Президент заметил, что самым главным, что было достигнуто между Россией и Китаев за последние годы, являются не отрасли и цифры, а «беспрецедентный уровень доверия между нашими странами», на котором основаны все успехи двух стран в экономике.
«Мы сотрудничаем по многим направлениям. Это важнейший фактор международной стабильности», – сообщил Путин.
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