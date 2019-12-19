Путин: Фраза «Донбасс порожняк не гонит» хулиганская, но в душе у людей это есть. Вряд ли удастся решить проблему с помощью силовых решений

Проблему Донбасса не удастся решить силовым путем, заявил на пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин. Пресс-конференцию транслирует в YouTube телеканал «Россия 24».

Корреспондент украинского информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк спросил, когда Путин примет «решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке».

«Что касается минских соглашений и расформирования, как вы сказали, органов управления в непризнанных республиках… Бывший президент [Украины] Петр Алексеевич Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководители двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем. А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вскрою, так сказать, подноготную этих переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили. И они поставили свои подписи. Таким образом, Украина признала, что такая власть существует», – заявил Путин.

По его словам «это первая часть марлезонского балета».

«Вторая часть заключается в том, что там проведены выборы были… И это как раз демократический способ организации власти. Третье. В самих минских соглашениях есть указания прямо на то, что является правом этих республик… Там все прописано, сказано и про язык, и про местную милицию… Сейчас я подойду к спорным моментам. Я не буду здесь ничего скрывать… И украинская общественность, и российская, должны знать, о чем идет речь. Есть пункт о выводе наемников и иностранных войск. И о закрытие границы. Закрытие границы, в соответствие с минскими соглашениями, должно начаться на второй день после проведения выборов. И закончиться только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление этим республикам таких прав, которые в минских соглашениях прописаны. Вот когда это будет сделано – тогда и будет закрытие границы», – продолжил Путин.

По его словам, на Донбассе «нет иностранных войск».

«Там есть местная милиция, местная самооборона, ни состоят из местных жителей. Из местных. Мне все время задают вопрос – а откуда у них танки, тяжелая артиллерия. Послущайте. Во многих горячих точках мира происходят конфликты, с применением танков, артиллерии итд… Откуда они их берут? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная… Что касается наемников, ну да. Я и в Париже сказал: там есть французы и немцы, которые воюют, и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками. Но они не составляют основу этих формирований», – отметил президент России.

Путин подчеркнул, что «самая главная проблема заключается в том, что «нет желания и не просматривается решать этот вопрос в диалоге с людьми».

«Не пытаться создать для себя благоприятные условия для решения проблем силовым способ. С помощью танков, артиллерии и авиации. Я сказал – авиацию применяли. А действующий президент Украины говорит – какую авиацию? А он забыл даже об этом… Когда руководство Украины избавится от абсолютно ошибочного подхода в принципе к решению проблемы, а перейдет к диалогу, вот тогда можно будет ее решить», – сказал президент России.

По его словам, «киевские власти ввели [экономическую] блокаду этих территорий».

«Есть подвижки, разминирование идет… Но этого недостаточно… Если встать на эту позицию, диалога, договоренностей, то проблема будет решена. Если будут предприниматься и далее попытки силовым способом задушить, то это вряд ли можно будет сделать. Эта известная фраза, «Донбасс порожняк не гонит», она хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений».

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Зеленский заявил, что у него и Путина «абсолютно разный взгляд» на передачу под контроль Киева неподконтрольного участка границы Украины и России.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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