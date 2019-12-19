Доступ в центр Москвы на новогодние праздники решено ограничить

Мэрия Москвы решила установить особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре столицы.

В границах улиц Тверская, Моховая, Охотный ряд, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади будет функционировать единое пешеходное пространство, сообщили в мэрии, передает РИА «Новости».

В эту зону можно будет пройти через специальные контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

В мэрии отметили, что в эти места не пустят людей в состоянии алкогольного опьянения, с оружием, любыми напитками и пиротехническими изделиями.

Также столичная мэрия посоветовала гражданам не ездить в центр Москвы на личном транспорте в праздничные дни.

Ранее синоптики сообщили, что на Новый год температура в столице опустится до отметки в минус 34 градуса.

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