Доступ в центр Москвы на новогодние праздники решено ограничить

19.12.2019, 13:30, Новости дня

Мэрия Москвы решила установить особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре столицы.

В границах улиц Тверская, Моховая, Охотный ряд, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади будет функционировать единое пешеходное пространство, сообщили в мэрии, передает РИА «Новости».

В эту зону можно будет пройти через специальные контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

В мэрии отметили, что в эти места не пустят людей в состоянии алкогольного опьянения, с оружием, любыми напитками и пиротехническими изделиями.

Также столичная мэрия посоветовала гражданам не ездить в центр Москвы на личном транспорте в праздничные дни.

Ранее синоптики сообщили, что на Новый год температура в столице опустится до отметки в минус 34 градуса.



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