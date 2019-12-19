В Сети появились изображения новой гибкой раскладушки от Samsung

Южнокорейский технологический гигант Samsung в начале 2020 года планирует презентовать новый гибкий смартфон в формате «раскладушки». Инсайдеры недавно разместили в Сети изображения готовящегося к премьере девайса.

Осенью текущего года состоялась презентация смартфона Moto Razr 2019. По данным источников, новинка от Samsung во многом повторяет конфигурацию данного устройства, а по компактности «обошла» Galaxy Fold. На появившихся в Сети изображениях можно увидеть оснащённую двумя датчиками основную камеру гибкой «раскладушки», светодиодную вспышку и дисплей, отображающий дату, время, уровень заряда аккумуляторной батареи.

Внизу корпуса «раскладушки» от Samsung расположен USB-C, а фронтальную камеру разработчики поместили в отверстии, расположенном вверху основного дисплея. Премьера гибкого устройства от южнокорейского производителя может состояться уже в первой декаде января 2020 года в рамках выставки CES либо в феврале на MWC.

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