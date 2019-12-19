Самолет экстренно сел в Жуковском после отказа двигателя

Самолет Ил-76 экстренно сел в аэропорту Жуковский в Московской области. Причиной незапланированной посадки стал отказ одного из четырех двигателей, сообщает издание «Известия».

На борту лайнера находились 13 человек. Самолет приземлился в штатном режиме, передает VSE42.ru. Никто из пассажиров не пострадал. Как уточняет НСН, воздушное судно принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG. Источник: Colonel Cassad