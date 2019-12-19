Самолет экстренно сел в Жуковском после отказа двигателя

Самолет Ил-76 экстренно сел в аэропорту Жуковский в Московской области. Причиной незапланированной посадки стал отказ одного из четырех двигателей, сообщает издание «Известия».
На борту лайнера находились 13 человек. Самолет приземлился в штатном режиме, передает VSE42.ru. Никто из пассажиров не пострадал. Как уточняет НСН, воздушное судно принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG. Источник: Colonel Cassad
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Должно быть стыдно»: бывшая жена Краско живет с двумя женщинами / 23 октября
- Среди гиен / 26 ноября
- Мнение: Задолбали пялиться в монитор сутками напролет / 26 октября
- Мало было истории с отравлением Скрипалей! / 8 декабря
- Некоторые болезни можно диагностировать по запаху изо рта / 9 декабря
- Мнение: О полётах России на Марс и Луну / 23 ноября
- Под Москвой в колодце нашли человеческий скелет / 19 ноября
- Медики назвали основные симптомы повышенного сахара в крови / 18 ноября