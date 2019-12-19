Путин ответил на призыв устроить чистку МВД историей о «старичке из КГБ»

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции ответил на призыв журналиста устроить чистку в МВД после незаконного задержания Ивана Голунова.

Путину задали вопрос о громких делах 2019 года, в частности, о деле журналиста Ивана Голунова. Корреспондент поинтересовалась, почему до сих пор неизвестны виновные в незаконном задержании Голунова. «Может пришло время почистить и перетряхнуть силовые органы?» – поинтересовалась журналист у президента.

Путин в ответ вспомнил историю из своей молодости. «Я уже вспоминал, что начинал свою деятельность в органах госбезопасности, и там работали ветераны службы, но они разбегались по кабинетам, когда в здание входил один старичок. … Кто он был? Он приводил в исполнение приговоры в ходе «чисток», – рассказал Путин, отметив, что лучше «таких чисток не проводить».

«Чистки мы проходили. Это было в нашей истории», – сообщил Путин, в то же время назвав важным совершенствовать работу органов и контролировать ее, передает РИА «Новости».

«Во всех органах работают службы собственной безопасности. Вопрос «своих не сдаем» совершенно некорректен. Да, такое бывает, когда начальство пытается прикрыть своих, но собственная безопасность работает эффективно», – добавил президент.

Путин также напомнил, что в рамках дела Голунова от работы отстранены пять человек, против них возбуждены уголовные дела.

«Действительно, принято решение засекретить эти материалы, принято это в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом. Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, они все уволены из органов министерства внутренних дел, и против них против всех возбуждены уголовные дела. Следствие ведет Следственный комитет, а не МВД», – сказал Путин.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.

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