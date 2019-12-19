Жители России назвали лучшие фильмы и сериалы 2019 года

19.12.2019, 13:21, Разное

В преддверие новогодних праздников жители РФ назвали лучшие фильмы и сериалы уходящего 2019 года. Список наиболее интересных кинолент возглавил финальный эпизод «Мстителей», снятый киновселенной Marvel.
Вторая позиция занята вызвавшим большой ажиотаж среди россиян фильмом «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли одного из наиболее известных и безумных злодеев комиксов DC. Третьей строчки удостоили комедийно-драматическую киноленту режиссёра Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», главных персонажей в которой на экране воплотили Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Среди сериалов первым оказался «Чернобыль» режиссёра Йохана Ренка, повествующий об аварии, произошедшей на АЭС более 30 лет назад. Далее, по информации «Кино Mail.ru», россияне отметили «Почему женщины убивают», снятый в жанре криминальной комедии, и «Любовь, смерть и роботы» от Netflix.



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