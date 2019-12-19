Автоновости: Китайские россоверы Lifan X70 возвращаются в Россию

19.12.2019, 13:21, Новости дня

Первая партия кроссоверов, которые раньше собирались в нашей стране, а теперь импортируются, отправлена из Китая. Продажи вседорожника, который вполне мог стать бестселлером, планируется возобновить уже в ближайшие недели.

Из города Чунцин в нашу страну первые Lifan X70 отправились 6 декабря, а прибудут на таможню машины уже через пару дней, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники в российском офисе марки. Утверждается, что первая партия – это только часть запланированных поставок, а в шоу-румах кроссоверы должны появиться еще до Нового года.

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Ранее Lifan X70 собирали на заводе Derways, но по ряду причин, не зависящих от марки, производство было свернуто, и в Lifan были вынуждены перейти на импорт машин прямиком из Китая. Это привело не только к необходимости повторной сертификации X70, но и к росту цен. А попутно в Lifan решили отказаться от самой бедной комплектации вседорожника.

Если прежде самый дешевый Lifan X70 предлагался за очень привлекательные 829 000 рублей, то теперь ценник подскочил сразу на 160 тысяч – до 189 000 рублей за комплектацию Standart.

Остальные (а всего их пять) еще дороже: версии Comfort и Luxury с механической трансмиссией оценены соответственно в 1 039 900 и 1 099 900 рублей, а они же, оснащенные вариатором, обойдутся уже в 1 109 900 и 1 159 900 рублей соответственно. При этом мотор на все 5 комплектаций лишь один – 2-литровый 136-сильный атмосферник, и привод также без вариантов – только передний.



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