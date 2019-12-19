Кадастровая палата назвала самые необычные названия деревень 2019 года

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) пополнился в 2019 году сведениями о границах более 8,7 тыс. населенных пунктов, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.
По данным ведомства, количество данных о границах за год увеличилось с 35,2 до 44 тысяч, передает ТАСС.
В пресс-службе отметили, что в 2019 году реестр недвижимости пополнили границы таких населенных пунктов, как деревня Непременная Лудзя в республике Удмуртия, села Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском крае, село Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревни Красивая и Кислое в Тюменской области.
В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области – хутора Роскошный и Ездоцкий.
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