«Руки трясутся»: у Эвелины Бледанс нервный срыв

Декабрь для артиста – это тяжелое время. С одной стороны, у
знаменитостей появляется возможность подзаработать на корпоративах и
праздничных концертах. С другой, большие нагрузки пагубно влияют на
самочувствие знаменитостей.
Например, Эвелина Бледанс призналась, что ощущает себя
разбитой. У артистки случилась истерика, нервный срыв.
«Я сегодня уже два раза плакала. Руки трясутся. Столько
всего надо сделать…. столько уже делается… и сделанно– три
благотворительных мероприятия @мывсеразные … не успеваю рассказать😱
хочу быть такой малышкой и к маме на ручки. А пока кастинг на фильм, съемка и
ведение многочасового корпоратива (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – поделилась знаменитость в «Инстаграм».
Эвелина Бледанс опубликовала собственное детское фото и
пожелала подписчикам прилива сил «в эти суетно-пробочные дни». После артистка поинтересовалась самочувствием
фанатов.
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Как оказалось, на усталость
жалуется не только Эвелина Бледанс. Некоторые интернет-обыватели тоже находятся
в подавленном состоянии.
Напомним, неделю назад
звезда поделилась размышлениями о своей работе. Эвелина Бледанс поведала, что
не любит роль медсестры, которую она исполняла в проекте «Маски-шоу. Знаменитость
не стала отрицать, что эта героиня сделала ее знаменитой, однако из-за участия
в шоу ей долгое время не предлагали серьезных ролей. Эвелина Бледанс оказалась «заперта»
в рамках одного образа «сексуальной дуры».
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Последнее: Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG. Источник: Colonel Cassad
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