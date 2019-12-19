«Руки трясутся»: у Эвелины Бледанс нервный срыв

19.12.2019, 13:18, Разное

Декабрь для артиста – это тяжелое время. С одной стороны, у
знаменитостей появляется возможность подзаработать на корпоративах и
праздничных концертах. С другой, большие нагрузки пагубно влияют на
самочувствие знаменитостей.

Например, Эвелина Бледанс призналась, что ощущает себя
разбитой. У артистки случилась истерика, нервный срыв.

«Я сегодня уже два раза плакала. Руки трясутся. Столько
всего надо сделать…. столько уже делается… и сделанно– три
благотворительных мероприятия @мывсеразные … не успеваю рассказать😱
хочу быть такой малышкой и к маме на ручки. А пока кастинг на фильм, съемка и
ведение многочасового корпоратива (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – поделилась знаменитость в «Инстаграм».

Эвелина Бледанс опубликовала собственное детское фото и
пожелала подписчикам прилива сил «в эти суетно-пробочные дни». После артистка поинтересовалась самочувствием
фанатов.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans) 18 Дек 2019 в 3:47 PST

Как оказалось, на усталость
жалуется не только Эвелина Бледанс. Некоторые интернет-обыватели тоже находятся
в подавленном состоянии.

Напомним, неделю назад
звезда поделилась размышлениями о своей работе. Эвелина Бледанс поведала, что
не любит роль медсестры, которую она исполняла в проекте «Маски-шоу. Знаменитость
не стала отрицать, что эта героиня сделала ее знаменитой, однако из-за участия
в шоу ей долгое время не предлагали серьезных ролей. Эвелина Бледанс оказалась «заперта»
в рамках одного образа «сексуальной дуры».



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