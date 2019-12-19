«Руки трясутся»: у Эвелины Бледанс нервный срыв

Декабрь для артиста – это тяжелое время. С одной стороны, у

знаменитостей появляется возможность подзаработать на корпоративах и

праздничных концертах. С другой, большие нагрузки пагубно влияют на

самочувствие знаменитостей.

Например, Эвелина Бледанс призналась, что ощущает себя

разбитой. У артистки случилась истерика, нервный срыв.

«Я сегодня уже два раза плакала. Руки трясутся. Столько

всего надо сделать…. столько уже делается… и сделанно– три

благотворительных мероприятия @мывсеразные … не успеваю рассказать😱

хочу быть такой малышкой и к маме на ручки. А пока кастинг на фильм, съемка и

ведение многочасового корпоратива (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – поделилась знаменитость в «Инстаграм».

Эвелина Бледанс опубликовала собственное детское фото и

пожелала подписчикам прилива сил «в эти суетно-пробочные дни». После артистка поинтересовалась самочувствием

фанатов.

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Публикация от Эвелина Блёданс (@bledans) 18 Дек 2019 в 3:47 PST

Как оказалось, на усталость

жалуется не только Эвелина Бледанс. Некоторые интернет-обыватели тоже находятся

в подавленном состоянии.

Напомним, неделю назад

звезда поделилась размышлениями о своей работе. Эвелина Бледанс поведала, что

не любит роль медсестры, которую она исполняла в проекте «Маски-шоу. Знаменитость

не стала отрицать, что эта героиня сделала ее знаменитой, однако из-за участия

в шоу ей долгое время не предлагали серьезных ролей. Эвелина Бледанс оказалась «заперта»

в рамках одного образа «сексуальной дуры».

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