Джамала записала колыбельные для мальчика и девочки. Аудио

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Аудио: Jamala | Джамала / YouTube
Аудио: Jamala | Джамала / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG. Источник: Colonel Cassad
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