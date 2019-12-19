В результате акций протеста за независимость Каталонии во время «Эль Класико» ранено более 60 человек

18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне прошел перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», во время поединка возле стадиона прошли акции протеста за независимость Каталонии, сообщает испанское издание AS.

За 15 минут до начала матча группировка Tsunami Democràtic, которая выступает за независимость Каталонии, вступила в конфликт с фанатской группой «Барселоны» Boixos Nois. Полиция вмешалась в драку и разделила две группировки, был арестован один участник противостояния.

Во время матчи беспорядки продолжились. Протестующие переворачивали и сжигали мусорные баки и пытались зайти на стадион. Полиция применила к митингующим резиновые пули и не пустила их на «Камп Ноу».

В результате столкновений протестующих с полицией более 60 человек получили ранения, еще девять арестованы.

DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el #Clásicohttps://t.co/fuhWIsaQDi pic.twitter.com/cW77OspbGV

— EL PAÍS (@el_pais) 18 декабря 2019 г.

Издание Marca пишет, что на самом стадионе во время матча были вывешены два плаката с надписями «Испания, сядь и поговори» и «Свобода».

Также ресурс сообщает, что на 55-й минуте матча болельщики закидали поле желтыми мячами, чтобы сорвать поединок. Игра была остановлена на несколько минут, чтобы стюарды могли убрать мячи.

Изначально матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии. Поединок завершился со счетом 0:0.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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