Житель Петербурга зверски избил отчима

19.12.2019, 13:12, Разное

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина жестоко избил отчима. Правонарушителя задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает газета «Петербургский дневник».

Согласно предварительным данным, во время распития спиртных напитков между безработным местным жителем и его отчимом произошел конфликт. В результате пасынок набросился на родственниками с кулаками. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG. Источник: Colonel Cassad

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика