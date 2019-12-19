Житель Петербурга зверски избил отчима

В Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина жестоко избил отчима. Правонарушителя задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает газета «Петербургский дневник».
Согласно предварительным данным, во время распития спиртных напитков между безработным местным жителем и его отчимом произошел конфликт. В результате пасынок набросился на родственниками с кулаками. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.
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