Путин назвал придурками рассуждающих о сдаче Ленинграда фашистам

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос об отсутствии на параде в честь 75-летия Победы сводных колонн Украины и Грузии.
«Это их право, но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной родины Речь шла о сохранении этноса», – сказал Путин.
Президент возмутился, что кто-то считает, будто немцам надо было сдать Ленинград.
«Вы придурки? Вас бы уже не было», – сообщил он.
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Последнее: Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG. Источник: Colonel Cassad
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