В ОСК оценили влияние пожара на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова»

19.12.2019, 13:12, Новости дня

Единственный авианосец ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет, сообщил президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

Рахманов указал, что «информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на «Адмирале Кузнецов», якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», передает РИА «Новости».

По его словам, «критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание, в ходе капитального ремонта было уже демонтировано». Его планируется заменить на новое, которые уже поступило на верфь.

«Произошедшее не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера», – подчеркнул Рахманов.

Он также опроверг, что ремонт «Адмирала Кузнецова» после пожара обойдется в 95 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщили, что ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» якобы оказался сопоставим с ценой самого авианосца.

Напомним, пожар произошел 12 декабря в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.



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