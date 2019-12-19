Мнение: А еще шире ты раздвинуть ноги можешь?

Фраза дикая, но иногда мужики должны ее услышать сами. Со временем мужики превращаются в еще тех мужланов, которые совершенно наплевательски относятся к девушкам и женщинам. Кажется, мы катимся в тот самый мир равноправия, где не все счастливы, а где царит полное безразличие к другому и отсутствует какое-либо уважение.

Прочитала пост о том, как мужики ведут себя в метро в последнее время: ничего джентельменского не осталось, только грубость и наплевательское отношение. И поняла, что сама сталкиваюсь с подобным довольно таки часто. И что шокировало больше, так это то, что замечать это я давным-давно перестала. Просто привыкла к такому поведению псевдомужиков, и уже не обращаю внимания, что ведут они себя, как неженки. Как минимум, эти расставленные ноги по метру в разные стороны, якобы так им удобнее. Сожмет им там что, если сядут по-другому? Нет. Мозги и гордость – возможно.

Ох, уж это дурацкое доминирование и показательное представление, что он – мужик, мужище здесь и сейчас! Если ты такой мужик, настоящий – иди сажай картоху в поле, либо приспосабливайся к привычкам реально настоящего мужчины — джентльмена.

О том, как мужики не уступают девушкамдевочкамбабушкам места можно вообще не брать. Это настолько стало повседневным, что уже даже не обращаешь внимание на это.

То, как грубы мужики могут быть с женщинами, которые, допустим, в отличие от проспавших мужланов, не опаздывают на работу, поражает. Будто она не женщина – а свинья. Поток мата и унизительных оскорблений летает в транспорте каждое утро в сторону женского пола. Да, есть тупые бабки, от которых можно нахвататься того же, но это можно списать на возраст и просранную жизнь.

Но куда исчезли настоящие мужики? Дай бог, все еще есть адекватные матери, которые воспитывают из своих мальчиков нормальных мужчин, с которыми будет не стыдно прожить всю жизнь.

Причем поведение в транспорте не зависит от веса мозга мужика. Можно быть тупым, безработным, но толерантным и вежливым. Можно быть умным, крутым и богатым, но вести себя, как полная свинья. Видимо, они выбрали второе, ведь быть скотиной проще простого, а вот статус настоящего мужчины еще нужно заслужить.

Источник: Достало

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