Основатель Bellingcat Хиггинс об обращении Цемаха в ЕСПЧ: Отражает извращенную природу всей ситуации

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиотт Хиггинс в комментарии агентству «Укринформ» высказал мнение, что обращение в Европейский суд по правам человека фигуранта дела о крушении MH17, бывшего начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимира Цемаха говорит об абсурдности ситуации.

«Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации. Сначала освобождение Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец, затем его побег непосредственно к России, потом отказ России сотрудничать с Нидерландами относительно его задержания, а теперь вот это», – подчеркнул Хиггинс.

Цемаха задержали сотрудники украинских спецслужб в конце июня в оккупированном Снежном, 4 июля 2019 года суд в Киеве взял его под стражу.

В расследовательской группе Bellingcat утверждали, что Цемах являлся очевидцем событий, связанных с крушением малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, которые находились на борту, большая часть погибших была гражданами Нидерландов. По данным Bellingcat, будучи лично непричастным к запуску ракеты, Цемах, вероятно, прятал зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили MH17, и общался с членами его экипажа. 3 сентября 2019 года спикер совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк сообщила, что прокуроры, которые расследуют крушение рейса MH17, хотят допросить Цемаха, поэтому нидерландская сторона предпочла бы, чтобы он находился в Украине и был «доступным для следствия».

В начале сентября 40 депутатов Европарламента обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отдавать Цемаха России.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Гражданин Украины Цемах был среди тех, кто отправился в Россию.

Власти Нидерландов после обмена обратились к России с просьбой выдать Цемаха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не стала отвечать на вопрос, возможна ли его выдача.

12 сентября дочь Цемаха рассказала, что ее отец вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области.

2 ноября Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство в обмен на показания. В прокуратуре страны отказались комментировать заявление.

18 декабря адвокат Анатолий Кучерена заявил, что Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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