Трогательное спасение оленихи с детенышами попало на видео

Оленята с матерью застряли посреди замерзшего озера Вудс на севере
Онтарио. Спортсмен заметил их, взял из дома веревку и отправился на
спецоперацию по спасению на коньках.
Сначала Райан Петерсон подошел
к матери, аккуратно обмотал веревку вокруг ее шеи и вытащил на берег. Затем тем
же путем вызволил из ловушки малышей. Оказавшись на земле, животные олени убежали
в лес, сообщает Life.ru.
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