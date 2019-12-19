Трогательное спасение оленихи с детенышами попало на видео

Оленята с матерью застряли посреди замерзшего озера Вудс на севере

Онтарио. Спортсмен заметил их, взял из дома веревку и отправился на

спецоперацию по спасению на коньках.

Сначала Райан Петерсон подошел

к матери, аккуратно обмотал веревку вокруг ее шеи и вытащил на берег. Затем тем

же путем вызволил из ловушки малышей. Оказавшись на земле, животные олени убежали

в лес, сообщает Life.ru.

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