Путин объяснил звание Героя РФ у Рамзана Кадырова

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал, почему глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил звание Героя России.

«Я указов о награждении Героем РФ просто так не подписываю», – сообщил Путин в ответ на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова о звании главы Чечни.

Он вспомнил, что познакомился с отцом Кадырова – Ахматом Кадыровым. «Когда я познакомился с первым президентом Чеченской республики – он пришел сам, он не пришел сдаваться, а пришел, чтобы выстраивать отношения с Россией. Он мне тогда сказал, что мы думали, что с исламскими странами нам будет лучше, но нет, они начали подчинять нас своей воле, я теперь понимаю, что нам лучше с Россией. Это был его выбор, вы знаете его судьбу», – рассказал президент.

Путин напомнил, что Ахмад Кадыров «погиб от рук террористов за Чечню». «За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел, я до сих пор не могу простить себе, что отпустил его на праздник, где его взорвали», – сообщил Путин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Рамзан Кадыров также подвергается каждый день опасности, он сам лезет под пули защищая Чечню и Россию.

В то же время президент указал на изменения, которые происходят в Чечне. «Смотрите что стало с Грозным, какой был – как Сталинград после битвы. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Кадырову можно было бы и Героя труда дать (за восстановление Грозного), но молодой еще – подождет», – сыронизировал Путин.

10 декабря президент РФ Владимир Путин ответил режиссеру Александру Сокурову, который спросил, почему погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание Героев России, что и «Кадыровы, воевавшие против них». Позже Кадыров также ответил на претензии Сокурова из-за присвоения звания Героя России.

Звание Героя РФ имеют и глава Чечни Рамзан Кадыров, и его отец Ахмат Кадыров (награжден посмертно). Во время первой чеченской войны оба были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.

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