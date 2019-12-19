Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым вопрос мирного договора

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обстоятельно обсудить вопрос заключения мирного договора и взаимодействие на международной арене.

«Хочу обстоятельно обсудить вопрос заключения мирного договора. А также хотелось бы поговорить о широком спектре двусторонних вопросов, включая наше сотрудничество на международной арене, с тем, чтобы раскрыть еще больше потенциал японско-российских отношений», – передает ТАСС слова главы МИД Японии.

Сергей Лавров сообщил в свою очередь, что РФ рассчитывает на усиление взаимодействия с Японией по вопросам борьбы с терроризмом.

«Прежде чем мы перейдем к работе, я выражаю вам соболезнования в связи с гибелью в Афганистане господина Тэцу Накамуры, японского врача, главы неправительственной организации, который участвовал в реализации гуманитарных проектов в Афганистане. Это, конечно же, лишний печальный повод для того, чтобы наращивать взаимодействие между Россией и Японией в борьбе с терроризмом, о чем мы вчера вечером за ужином с вами говорили», – сообщил Лавров.

Напомним, в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров 19 декабря встретится с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Одной из тем переговоров станет обсуждение мирного договора.

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