Euro NCAP проверила на безопасность Nissan Juke и Volkswagen Golf

19.12.2019, 13:04, Разное

Специалисты европейской программы оценивания безопасности автомобилей EURO NCAP обнародовали результаты очередных краш-тестов. Японский Nissan Juke и немецкий Volkswagen Golf получили ожидаемо для многих поклонников брендов наивысшие 5 баллов.
В краш-тестах проверили прочность и системы безопасности 10 автомобилей от мировых производителей. Кроме уже названных высшего балла удостоились Audi Q8, Ford Puma, MG HS и MG ZS EV. Оценку в три балла получили такие модели, как Aiways U5, Seat Mii, Skoda Citigo и VW up. Безопасность для детей в Volkswagen Golf специалисты отметили на уровне 89%, для взрослых пассажиров – 95%. У Nissan Juke данные показатели соответствуют 85 и 94%.

В EURO NCAP отмечают, что современные производители большое внимание уделяют именно обеспечению безопасности водителя и пассажиров. Так, в Volkswagen Golf используется система V2X, благодаря которой становится возможным получать уведомление об опасных участках дороги, сближении и других факторах, которые могут привести к аварии.

Euro NCAP rounds off a busy year with the results of ten more [email protected] @seat @SKODAUK_Media @volkswagen @mgmotoruk @nissan @aiways_auto @Ford pic.twitter.com/SubNWFyJ5O

— Euro NCAP (@EuroNCAP) 18 грудня 2019 р.



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