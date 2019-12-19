Названы автомобили-лидеры вторичного рынка России

Аналитики «АВТОСТАТа» изучили марочную структуру вторичного рынка легковых машин в РФ и назвали автомобилей-лидеров. В своём исследовании специалисты брали во внимание период с января по ноябрь 2019 года.

Первое место аналитики отдали LADA, на долю которой приходится 24,9 процента перепродаж вторичных машин (1 230 000 единиц) из общего объёма в 4 940 000 транспортных средств. Следующие две позиции в первой «тройке» занимают «японцы» Toyota (546 600 единиц) и Nissan (278 400 машин) – благодаря сибирским и дальневосточным регионам России, где преобладают данные автомодели с правым расположением рулевого колеса.

Далее в рейтинге следуют корейские автомобили Hyundai (259 700 машин) и KIA (241 500 транспортных средств), «немцы» Mercedes-Benz (115 900 единиц), BMW (107 400 штук) и Audi (85 700 авто).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Telegram-канал Baza опубликовал фотографию человека, которого ФСБ считает напавшим на приемную спецслужбы на Лубянке. «По словам специалистов, он вел себя как человек со специальной подготовкой», — говорится в сообщении. Стрельба у здания ФСБ в Москве началась в четверг вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ. Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ […]