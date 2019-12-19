«Мы тогда расстались на полгода»: Наталья Подольская уходила от женатого на Ленской Преснякова

Певица Наталья Подольская рассказала, как расставалась со своим супругом Владимиром Пресняковым -младшим на полгода. Звезда отметила, тогда она узнала, что певец женат на модельере Елене Ланской, что ее шокировало.

Наталья Подольская рассказала, что об отношениях ее возлюбленного с модельером ей пояснил композитор Игорь Николаев. Для звезды правда стала полной неожиданностью, она перестала общаться с Владимиром Пресняковым-младшим. Все его друзья, по словам исполнительницы, говорили, что возлюбленные находятся в стадии развода, однако Подольской все равно было не по себе.

Все изменилось в Рождество, когда она увидела Владимира Преснякова-младшего по телевизору. Как отметила Подольская, он был таким красивым, что у нее «слюни потекли». Вместе с другом семьи Леонидом Агутиным она набрала номер будущего мужа и они снова начали общаться.

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