Загрязненный воздух увеличивает риск депрессии и самоубийства

У людей, которые живут в местах с высоким уровнем загрязненности воздуха, больше риск развития депрессии и совершения самоубийства. Об этом утверждает систематический обзор данных, собранных в 16 странах на разных континентах, опубликованный в Environmental Health Perspectives.

«Мы показали, что загрязнение воздуха может причинять значительный вред нашему психическому здоровью. Это создает прецедент, который требует более быстрого очищения воздуха, которым мы дышим», — сообщила Guardian Изабель Брейтвейт (Isobel Braithwaite) из Университетского колледжа Лондона.

Она добавила, что 15% случаев депрессии можно предупредить, если снизить загрязненность воздуха до норм, установленных в ЕС. Брейтвейт уточнила, что этот расчет будет верным, если принять, что загрязненный воздух – причинный фактор депрессии.

Мелкие частицы из загрязненного воздуха способны достигать головного мозга. Ученые рассказали Guardian , что ранее уже было известно, что они могут способствовать развитию воспаления в головном мозге, повреждению нервных клеток и изменению выработки гормонов стресса, которые также связаны с нарушением психического здоровья.

Ученые проанализировали все качественные научные данные, которые были опубликованы до 2017 года в 16 странах. Они обнаружили сильную связь между токсическим воздухом, депрессией и самоубийствами. Загрязняющие воздух частицы, на которых фокусировались исследователи, образуются при сгорании ископаемого топлива, которое используется в автомобилях, домах и на производстве.

Отдельно авторы рассмотрели новые исследования о связи депрессии с частицами размером меньше 2,5 микрометров (PM2.5). Увеличение их концентрации на 10 микрограмм на кубический метр в течение года увеличивает риск депрессии у людей на 10%. Для сравнения, в Дели концентрация этих частиц 114 микрограмм на кубический метр, в Оттаве – 6.

Согласно оценкам ученых, если в городах Великобритании уровень загрязнения снизить с 13 до рекомендованных ВОЗ 10 микрограмм на кубический метр, распространенность депрессии в них снизится на 2,5%.

Были известны данные о связи самоубийств с загрязнением воздуха частицами размером меньше 10 микрометров (PM10). Риск самоубийства повышался на 2% при увеличении концентрации этих частиц на 10 микрограмм на кубический метр на три дня.

Ученые обращают внимание, что даже небольшое ухудшение качества воздуха несет тяжелые последствия для здоровья многих людей, поскольку 90% населения планеты живет в условиях загрязнения, которое превышает нормы ВОЗ.

Несмотря на то, что связь между загрязнением воздуха и депрессией очень выразительна, причинно-следственную связь установить сложно. Для этого потребовались бы эксперименты с намеренным воздействием вредоносного фактора на людей. Это противоречит современной этике медицинских исследований.

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