Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми побывали на рождественском завтраке королевы

До Рождества остаются считанные дни, и королевская семья Великобритании уже начала череду праздничных ритуалов ему предшествующих. Кейт Миддлтон и принц Уильям представили традиционную открытку, снявшись для нее всей семьей, а вчера — в таком же полном составе — герцог и герцогиня Кембриджские побывали на завтраке королевы, который она устраивает каждый год накануне своего отъезда в Сандрингем. Фотографов на мероприятие по обыкновению не пускают, но они, уже зная место и час, поджидают семью у ворот во дворец.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон с детьми Кейт Миддлтон и принц Луи

Для праздничного завтрака Кейт выбрала красное платье в шотландскую клетку и белым воротничком британского бренда Emilia Wickstead стоимостью 2500 тысячи долларов. Принц Уильям предпочел классический брючный костюм темно-синего цвета. Торжество по поводу Рождества в этом году пропускают младший внук Елизаветы II — принц Гарри — и его супруга Меган Маркл, они сейчас находятся в США, где планируют провести еще несколько недель.

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