Сергей Безруков снял жену Анну Матисон и детей Марию и Степана в своем новом клипе

В клипе на композицию «Трудный день» артист рассказывает и показывает, как прошел его 2019 год. По его собственному признанию, год был непростой: каждый день начинался в 6 утра и был наполнен переездами, съемками, репетициями и выступлениями. А настоящую радость ему доставляли лишь редкие минуты дома, в кругу семьи, ведь в остальное время он все время общался с ними по телефону.

В клипе вы увидите многое из моей повседневной жизни, моего сумасшедшего графика. У меня часто спрашивают: откуда силы на все это? Ответ — в этом видео. Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это — главное. Работа, карьера, будничная суета — это все преходящее,

— написал Безруков в Instagram.

В пятиминутном видео он показывает свою жену Анну Матисон и 3-летнюю дочь Машу. Также в ролике есть кадры и с годовалым сыном Степаном. Актер не любит показывать своих детей публике — в Instagram, например, можно увидеть кадры близких, сделанные лишь со спины. Но в клипе он решил впервые обнародовать лицо мальчика, которое можно рассмотреть на экране смартфона Безрукова.

Дочь Мария и сын Степан на экране смартфона Сергея Безрукова

Клип Сергея Безрукова с участием жены и детей можно посмотреть ниже.

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