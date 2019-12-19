В работе Google произошел сбой по всему миру

В работе поисковой системы Google произошел массовый сбой. На неполадки пожаловались жители Турции, Великобритании, Болгарии, Греции и Ирака.

Большинство пользователей сообщили, что не смогли зайти в аккаунт. По мнению специалистов, причиной глобального сбоя стала техническая ошибка, передает телеканал «360».

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