«Подождет»: Путин рассказал о новой награде для Кадырова

Журналист из Чечни поблагодарил Путина за развитие
республики. «Уровень доверия населения к вам самый высокий», – сказал
корреспондент.
Путин указал на роль первого главы Чечни Ахмата Кадырова. Он
погиб от рук террористов за Чечню, ее народ и Россию, подчеркнул Путин. Высоко
оценил президент и действия нового руководителя республики. Особенно президент
отметил восстановление Грозного из руин.
«Кадырову (Рамзану. Прим. ред.) можно было бы и Героя
труда дать, но молодой еще – подождет», – сказал Путин на
пресс-конференции.
В четверг, 19 декабря, проходит 15-я ежегодная
пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятии представлен весь спектр СМИ:
от крупных мировых агентств до региональной прессы.
Ежегодные пресс-конференции Путина проходят с 2001 года.
Рекорд по времени был поставлен в 2008 году: тогда он общался с журналистами
четыре часа и сорок минут. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа и
сорок пять минут.
На 15-ю пресс-конференцию Путина аккредитовались почти
1900 журналистов. В прошлом году в мероприятии приняли участие 1702
корреспондента.
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