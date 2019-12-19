Путин пообещал решить проблемы демографии в Зауралье

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос из Омска о поддержке демографии в Зауралье.
«Мы действительно ввели несколько мер для Дальнего Востока, потому что там депопуляция происходит гораздо быстрее, чем на любых других территориях России. <…> Что касается Зауралья, конечно, мы понимаем, видим там ситуацию, и часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок», – ответил Путин.
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