Путин назвал фундаментальную ошибку СССР

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции назвал фундаментальную ошибку СССР и ответил на вопрос о том, не пора ли вынести тело Владимира Ленина из мавзолея.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников вспомнил выступление Путина на заседании Совета по правам человека, где президент очень жестко высказался о вожде мировой революции Владимире Ленине. Корреспондент поинтересовался, не означает ли такая реакция того, что Ленина «пора вынести из мавзолея».

Путин в ответ заявил, что Ленин «был не государственным деятелем, а революционером», который создал в стране не федерацию, а конфедерацию с правом выхода этноса из государства. Но территории, по словам президента, были поделены некорректно и это чувствуется до сих пор. Путин отметил, что Сталин был против такого устройства, но в конечном итоге тоже принял его, передает РИА «Новости».

Президент напомнил, что Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата». Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор, добавил Путин.

Говоря о том, как быть с телом Ленина, глава государства заявил, что его «не нужно трогать». По словам Путина, для многих людей это важная память. «Надо просто идти вперед», – отметил президент.

10 декабря Путин прокомментировал предложение режиссера Александра Сокурова «придумать Россию заново», заметив, что в свое время этим занимался Владимир Ленин (Ульянов), который этим «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность.

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