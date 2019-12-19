Для переписи населения закупят российские планшеты вместо китайских, это будет стоит на 2,3 млрд рублей дороже

Правительство России обяжет «Ростелеком» закупить планшеты российского производства для переписи населения в 2020 году и отменить конкурс, который оператор уже провел для выбора поставщика устройств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.
После подведения итогов конкурса российские компании—производители планшетов пожаловались правительству на то, что для переписи будут использоваться китайские планшеты. Правительство одобрило идею о том, что перепись населения должна быть проведена с участием отечественных производителей.
По словам источника агентства, закупка планшетов в России обойдется дороже примерно на 2,3 млрд рублей. Сейчас профильные министерства обсуждают вопрос о предоставлении этих денег: возможно, их выделят из резервного фонда правительства. Всего на перепись планируют потратить 33 млрд рублей.
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