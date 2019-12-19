Выставленный напоказ почерневший банан Волочковой вызвал фурор

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Последнее: Я не люблю этого ужасного новоязычного термина – «победобесие». Оба моих деда воевали на фронтах Великой Отечественной, были ранены, награждены. К счастью, оба вернулись, и обоих я застал. Обе моих бабки пережили все прелести немецкой оккупации, их рассказы тоже врезались мне в #память. Так что в любви к баварскому заподозрить меня трудно. Но иногда – […]
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