Борисова плюнула в лицо бессовестной Кравец за продажу невинности 12-летней дочери

Алена Кравец, напомним, заявила: «Я могла бы сделать из дочерей Борисовой и Началовой настоящих юных леди, помочь с карьерой, ввести в высший круг, познакомить с богатыми и влиятельными мужчинами, которые помогут устроиться в жизни. Тем более Верочка и Полина – девочки, а девственность дорого ценится, потому что стала редкостью, увы».

Дана Борисова, узнав про это, пришла в ужас. «Свою дочку пусть вернет для начала и ее девственность пристраивает, – заявила телеблондинка. – Торговать невинностью чужих детей – это за гранью добра и зла, жуткая пошлость».

«Кравец с такими мыслями и близко к детям подпускать нельзя. Он позволяет себе давать чудовищные советы и поучать других, а теперь еще за девочек взялась, ни стыда, ни совести!» – плюнула в лицо светской львице звезда программы «Армейский магазин».

Рассказала Дана Борисова и о том, как живет сегодня. «Никаких срывов у меня не было, никакая скорая ко мне не приезжала, – уверяет телеведущая. – Завтра иду сдавать три анализа, которые подтвердят мою чистоту – там и моча, и венозная кровь А 24-го улетаю на две недели на Самуи – не лечиться, а просто пообщаться там с ребятами.»

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 19 Дек 2019 в 1:39 PST

«Дочь Полину я отправила на пять дней к папе, потому что мне надо закончить рукопись книги «Жизнь под кайфом», которую я обещала сдать издательству. Полина, правда, увезла с собой щенка, к которому я очень привязана, а в остальном все у меня хорошо», – заверила «Дни.ру» Дана.

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