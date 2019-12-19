«Настораживает»: Путин оценил выходку Зеленского после переговоров в Париже

«Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю. Давайте будем давать характеристики историческим личностям. Вот это можно сделать. По действующим людям – как-то язык не поворачивается», – заметил Владимир Путин.

Он добавил, что если человек попал на должность главы государства, то это говорит о том, что он по меньшей мере обладает какими-то незаурядными качествами. Других комментариев относительно фигуры Владимира Зеленского президент России не дал. Тем не мене, он обратил внимание на поведение украинского лидера после переговоров нормандской четверки в Париже.

Это касается слов президента Украины о внесении изменений в минские соглашения. «Меня конечно очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы и пересмотреть», – признался Владимир Путин.

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