Путин заявил о целесообразности строительства дорог на юге России

19.12.2019, 12:51, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о строительстве дороги в Грузию через Чечню и строительстве ВСМ из Краснодарского края.

«Есть проблемы в сообщении с Грузией. Эта идея хорошая, но пока она отсутствует в планах Минтранса. На юге РФ несколько проектов по развитию инфраструктуры. Я знаю об этих планах, мы недавно обсуждали это в правительстве. Это надо будет делать в свое время, сейчас нет конкретных планов, хотя это целесообразно», – признал Путин.



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