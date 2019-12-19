Лукашенко выразил обеспокоенность нарастанием военной мощи вокруг Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обеспокоен нарастанием военной мощи в соседних государствах.
Лукашенко сообщил на заседании Совета безопасности страны, что «по обе стороны от Белоруссии наращивается военная мощь», передает ТАСС.
«Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса», – добавил он.
По мнению белорусского лидера, «не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией».
«Как следствие размывания архитектуры международной безопасности – усилилась гонка вооружений», – указал он.
Лукашенко подчеркнул, что в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность, РФ также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности.
«Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает», – отметил президент.
Лукашенко заявил, что вооруженные силы Белоруссии являются инструментом недопущения войны, однако в случае военной агрессии они должны нанести противнику неприемлемый ущерб.
Он отметил, что развитие и укрепление военной составляющей государства будет проходить прозрачно.
«Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях», – отметил белорусский лидер.
По его словам, члены Совета безопасности должны определить, какие системы вооружения необходимо развивать в приоритетном порядке. Он также предложил отдельно рассмотреть финансово-экономическое обеспечение ВС и обороны страны.
«Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам», – сказал он.
Президент Белоруссии также считает необходимым переработать нынешний план обороны страны, учесть в нем упреждающие меры в случае нарастания военной угрозы.
«Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы», – сообщил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусские военные обеспечивают в том числе и безопасность России, и предложил Москве передавать бесплатно или в аренду оружие Минску.
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