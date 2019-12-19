ЕК заявила о надеждах на прорыв на трехсторонних консультациях по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией Украиной и Еврокомиссией.
«Конечно, мы надеемся на прорыв», – передает РИА «Новости» слова Шефчовича перед началом консультаций с украинской и Российской сторонами в Берлине.
Напомним, в среду в Еврокомиссии рассказали, что Россия, Евросоюз и Украина 19 декабря в ходе трехсторонних консультаций на министерском уровне в Берлине обсудят параметры будущего соглашения по газу.
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