ЕК заявила о надеждах на прорыв на трехсторонних консультациях по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газу между Россией Украиной и Еврокомиссией.

«Конечно, мы надеемся на прорыв», – передает РИА «Новости» слова Шефчовича перед началом консультаций с украинской и Российской сторонами в Берлине.

Напомним, в среду в Еврокомиссии рассказали, что Россия, Евросоюз и Украина 19 декабря в ходе трехсторонних консультаций на министерском уровне в Берлине обсудят параметры будущего соглашения по газу.





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