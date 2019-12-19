Светлана Бондарчук снялась без белья

Главный редактор журнала Hello!, 51-летняя экс-супруга российского режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук показала фото, для которого позировала в черном плаще, надетом на голое тело.
«Кажется, я самая счастливая хулиганка», – написала она 17 декабря, в свой день рождения.
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А у меня сегодня день рождения * и кажется, я саааамая счастливая хулиганка *
Светлана Бондарчук родилась 17 декабря 1968 года. В юности, после того как выиграла конкурс Burda Moden, работала моделью.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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