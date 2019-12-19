Светлана Бондарчук снялась без белья

19.12.2019, 12:42, Новости дня

Главный редактор журнала Hello!, 51-летняя экс-супруга российского режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук показала фото, для которого позировала в черном плаще, надетом на голое тело.

«Кажется, я самая счастливая хулиганка», – написала она 17 декабря, в свой день рождения.

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А у меня сегодня день рождения * и кажется, я саааамая счастливая хулиганка *

Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa) 17 Дек 2019 в 4:42 PST

Светлана Бондарчук родилась 17 декабря 1968 года. В юности, после того как выиграла конкурс Burda Moden, работала моделью.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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