Путин о закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса: Без этого никуда не деться

Закон об особом статусе Донбасса должен быть имплементирован в украинскую Конституцию, заявил на пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин. Пресс-конференцию транслирует в YouTube телеканал «Россия 24».

«Нет ничего кроме Минских соглашений. Меня насторожило заявление президента [Украины Владимира] Зеленского, что их можно пересмотреть. Потому что если начнется пересмотр Минских соглашений, то вся ситуация может зайти в тупик полный… Ключом Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинскую Конституцию. Его сейчас продлили на год – но это ж не на постоянной основе», – заявил Путин.

Он добавил, что особому статусу Донбасса «нужно придать постоянный характер», имплементировать «его принципы» в Конституцию, и необходимость этого подчеркивают участники нормандского формата.

«Но, судя по всему, ни прежнее российское, ой, то есть, украинское руководство, ни действующее делать этого не хотят. Но без этого никуда не деться», – добавил Путин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, России, Франции и Германии. В ходе саммита президент РФ Путин и Зеленский провели свои первые двухсторонние переговоры. «Четверка» договорилась до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также политики обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

После саммита Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса «на постоянной основе». Зеленский сказал, что действующий закон об особом статусе Донбасса нужно продлить на год. Он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Праге и Москве необходимо «налить чистого вина» в двусторонние отношения, которые сейчас «излишне обременены темой памятников», сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. «В отношения Чехии и РФ необходимо «налить чистого вина». В данный момент они обременены вопросами, которые принадлежат историкам, но никак не политикам. В частности, вопросы о различных памятниках. Мы, например, не обременяем […]